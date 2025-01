Frosinone, torna il Teatro dei piccoli ecco tutto il programma

Torna a Frosinone al Teatro Vittoria “Il teatro dei piccoli”, storica rassegna totalmente dedicata alle famiglie e alle nuove generazioni, ormai arrivata alla nona edizione, organizzata dalla compagnia Errare persona. Grazie alla collaborazione del Comune di Frosinone, e in particolare del sindaco Riccardo Mastrangeli e degli assessori Rossella Testa (centro storico) e Simona Geralico (cultura), la rassegna vedrà la partecipazione di importanti compagnie di teatro ragazzi provenienti da tutta Italia e inserite all’interno del circuito nazionale di teatro ragazzi chiamato Utopia. Grandi classici per l’infanzia si alterneranno anche con sperimentazioni di nuovi linguaggi, adatti a tutto il pubblico. Direzione artistica di Damiana Leone.

Il primo dei tre spettacoli in cartellone si terrà sabato 18 gennaio: alle 17.30 la compagnia “Molino d’Arte” presenterà “Hansel e Gretel” (dai tre anni in su), con attori e pupazzi. Nel bosco Hansel e Gretel si sono persi. Sono affamati e in cerca di cibo. Tra un litigio e un battibecco scoprono la casa della strega e cominciano a mangiare i dolci di cui è fatta. La strega li catturerà. Ma una inaspettata novità porterà lo spettatore a conoscere una nuova strega con una nuova avventura con una diversa chiave di lettura della storia e con un nuovo lieto fine per tutti. Pur mantenendo il passo della narrazione sugli elementi classici della storia e su un modo di restituirla che mantiene saldi gli elementi della fiaba, la vicenda introduce grazie al personaggio della strega contenuti e spunti di riflessione sulla ricerca della propria identità, sull’inclusione, sulla diversità e sull’accoglienza. Con Filippo Giordano, Angela Borromeo, Antonello Arpaia. Regia di Antonello Arpaia. La rassegna proseguirà sabato 1° febbraio alle 17.30 con Matuta teatro e “Il piccolo principe” (dai 4 anni in su) e domenica 9 marzo sempre alle 17.30 con la compagnia Settimo Cielo che porterà in scena “Il cavaliere sulla luna” (dai 5 anni in su).

Ingresso 7 euro; fino a 3 anni gratuito. Info e prenotazioni: officinacasadarte@gmail.com , 392-1494568. Apertura biglietteria del Vittoria dalle 16.30.

Redazione Frosinone