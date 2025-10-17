Frosinone, torna il Mercatino ecco gli artigiani nel centro storico

“La nostra amministrazione – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – intende favorire tutte quelle iniziative capaci di coniugare tradizione, aggregazione ed economia locale, creando occasioni di incontro e di crescita per la comunità”. “Artigianato, abbigliamento vintage, rigatteria, curiosità, modernariato, vinili, oggettistica, riutilizzo creativo, libri, numismatica: il mercatino di Frosinone alta rappresenta un’ulteriore opportunità di promozione e visibilità per le eccellenze dell’artigianato e, al tempo stesso, un’occasione di incontro”, ha aggiunto l’assessore Rossella Testa.

