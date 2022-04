Frosinone, Teresa Petricca candidata a sostegno di Mastrangeli sindaco

In occasione delle prossime elezioni la dott.ssa Teresa Petricca e il dott. Giovambattista Martino sosterranno Mastrangeli sindaco di Frosinone. Petricca e Martino saranno candidati nella lista civica Ottaviani.

“L’Associazione Medici Ambiente di Frosinone e Provincia, ormai da anni innegabilmente impegnata sul territorio comunale e provinciale nella lotta all’inquinamento quale causa connessa alla patogenesi delle malattie, promotrice di un’informativa sempre puntuale, con il vanto di essere prima nella graduatoria dei progetti ammessi al Catalogo Regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici ( Regione Lazio Direzione Istruzione,Formazione,Ricerca e Lavoro Deter.20/03/2020,n.GO3075),assegnataria,nnell’agosto 2017, del Premio Internazionale per la Pace Beato Paolo VI per il riconosciuto impegno a favore dell’ambiente, constatando che troppo spesso politiche omissive o francamente distruttive, prive di ogni forma di coscienza morale e civile determinano danni ambientali irreparabili, ravvisa la necessità di una partecipazione diretta nelle sedi istituzionali decisionali, affinché le tematiche proprie dell’Associazione trovino forza, rappresentatività e realizzazione. Pertanto, il dr. Giovambattista Martino e la dr.ssa Teresa Petricca, rispettivamente Coordinatore e Responsabile Scientifico dell’Associazione, si candidano per il rinnovo del consiglio comunale di Frosinone nella elezione del 12 giugno, lista civica Ottaviani”. Lo comunica l’Associazione Medici Ambiente di Frosinone e Provincia.

Redazione Frosinone