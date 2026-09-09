Frosinone, tecnologia e formazione inaugurazione Celada Academy con IQ Service

Dal 24 al 26 settembre la sede di IQ SERVICE SRL ospiterà un evento dedicato alle macchine

utensili CNC, alla tecnologia e alla formazione. Tra i momenti più attesi, l’inaugurazione della

nuova Celada Academy insieme alla IQ Service Academy.

Tecnologia, innovazione e formazione saranno le protagoniste della “Celada Open House”,

l’evento dedicato al mondo delle macchine utensili che, dal 24 al 26 settembre, porterà nel

Centro Italia alcuni dei marchi più prestigiosi del settore. Ad ospitare la manifestazione sarà la

sede di IQ SERVICE SRL a Frosinone, azienda specializzata nell’installazione, manutenzione e

assistenza di macchine utensili a controllo numerico (CNC), oltre che nella formazione dei

professionisti del settore attraverso la propria Academy. L’iniziativa nasce dalla collaborazione

con R.F. Celada SPA, realtà internazionale con oltre 80 anni di esperienza nella vendita e

nell’assistenza di macchine utensili CNC.

Per tre giornate, clienti, professionisti e operatori del settore avranno la possibilità di entrare in

contatto diretto con tecnologie, soluzioni e applicazioni destinate alla produzione industriale.

Un appuntamento che punta ad andare oltre la tradizionale esposizione: le macchine saranno

infatti le protagoniste, orendo ai visitatori l’opportunità di vedere le tecnologie in funzione,

confrontarsi con gli esperti e approfondire le possibilità oerte dalle più moderne soluzioni di

lavorazione e automazione.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo dell’Open House ci sarà inoltre l’inaugurazione della

Celada Academy insieme alla IQ Service Academy, un nuovo spazio dedicato alla formazione

e alla diusione del know-how nel settore delle macchine utensili con la presenza delle

autorità del territorio.

I preparativi sono già entrati nel vivo. Le prime macchine sono già arrivate nella sede di

Frosinone e, giorno dopo giorno, gli spazi dell’azienda si stanno trasformando per accogliere

espositori, operatori e visitatori.

L’appuntamento con la Celada Open House è quindi fissato dal 24 al 26 settembre.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.

Per registrarsi e partecipare all’evento, basterà registrarsi sul sito:

https://openhouse.celadagroup.com/celada-open-house-frosinone