La giunta Ottaviani ha approvato il programma della nona edizione del Teatro tra le porte. La rassegna, organizzata in collaborazione con l’Atcl, prevede un cartellone di alto profilo nazionale, con otto appuntamenti in piazzale Vittorio Veneto, dal 3 luglio al 7 agosto, con inizio alle ore 21.30, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, sempre con ingresso rigorosamente gratuito.

“Per tornare alla normalità – ha dichiarato il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani – non ha senso cancellare completamente la cultura e gli eventi ormai consolidati, mentre è importante abituarsi a vivere e socializzare in condizioni di sicurezza, che devono mutare le nostre abitudini, senza far arretrare il livello della nostra civiltà. La scommessa che stiamo portando avanti è quella di restituire, a luglio e ad agosto, la socializzazione del capoluogo ai residenti e ai cittadini dell’intera provincia”

Il sipario si aprirà, dunque, sabato 3 luglio con lo spettacolo “M’accompagno da me” con Michele La Ginestra. Giovedì 8 sarà la volta di Melania Giglio con “Nel paese delle meraviglie”; il 15 luglio spazio a “Fino alle stelle”, scalata in musica lungo lo Stivale, di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo. Domenica 18 luglio andrà in scena “L’ombra d Totò”, di Emilia Costantini, con Yari Gugliucci e Clotilde Sabatino. Giovedì 22 luglio, andrà in scena lo spettacolo “Eduardo’s rock”, un omaggio all’arte di Eduardo, con Antonello Fassari, Gino Auriuso e Irma Ciaramella. Sabato 31 luglio “Chi si accontenta gode”, con Fabrizio Coniglio e Stefano Masciarelli; musiche dal vivo con Diego Trivellini. Il 5 agosto sarà la volta di “S/coppia, d/istruzione per l’uso”, con Gaia de Laurentis, Gino Auriuso e Riccardo Barbera. Chiusura sabato 7 agosto con “A cuore aperto” di Gianni Clementi, con Massimo Wertmüller.

Entro il mese di giugno, saranno diffusi, da parte degli uffici comunali, gli elementi di carattere organizzativo e di prevenzione, oltre che le modalità di prenotazione, a cui dovranno attenersi gli spettatori nel corso degli eventi teatrali.

Redazione Frosinone