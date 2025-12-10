Frosinone, teatro comunale Vittoria ecco la nuova stagione

“Il sipario si alza, anche quest’anno, sulla stagione di prosa che si terrà nuovamente negli spazi del rinnovato teatro comunale Vittoria, per farci vivere tutta la magia e le emozioni dell’arte scenica – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Tanti gli appuntamenti in cartellone da gennaio a maggio con alcuni degli artisti più celebri e apprezzati del panorama nazionale, che condurranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta di pièces che faranno riflettere, ridere e sorridere. Dal 2013, del resto, la programmazione allestita dall’Amministrazione comunale ha portato nel nostro Capoluogo gli interpreti e i registi italiani più importanti, suscitando una partecipazione calorosa e appassionata da parte degli amanti dello spettacolo dal vivo provenienti da tutta la Regione. Il Comune di Frosinone crede, fermamente, che l’investimento sulla cultura crei valore aggiunto, come moltiplicatore di energie sane per l’intera società e di promozione del territorio, e costituisca un elemento di identità, di crescita e di coesione sociale da promuovere soprattutto tra i giovani e nelle famiglie”. “Anche quest’anno, con il prezioso supporto dell’Atcl, abbiamo costruito una stagione che unisce tradizione e contemporaneità, proponendo titoli capaci di parlare a pubblici diversi: grandi classici, produzioni di impegno civile, monologhi intensi, spettacoli capaci di parlare alla società di oggi. L’obiettivo è offrire un cartellone che rispecchi la ricchezza del teatro italiano e la pluralità dei suoi linguaggi, senza rinunciare alla qualità artistica – ha aggiunto l’assessore alla cultura Simona Geralico – Il Teatro Vittoria continua ad essere un luogo vivo, aperto, capace di accogliere e di avvicinare soprattutto i più giovani al teatro, uno dei pilastri della nostra identità culturale, capace di farci emozionare e sognare, oltre che di rafforzare il legame con la comunità”. “La nuova stagione del Teatro Vittoria rappresenta un valore aggiunto per il nostro centro storico, che continua a rafforzarsi come luogo dinamico e accogliente per cittadini e visitatori – ha concluso l’assessore al centro storico Rossella Testa – Eventi di questa fattura contribuiscono a rendere l’area viva durante tutto l’anno, favorendo la presenza di persone e sostenendo le attività che operano quotidianamente nella parte alta della città. Stiamo lavorando per migliorare sempre di più i servizi e la fruibilità degli spazi, così da trasformare ogni appuntamento in un’esperienza piacevole e completa per chi sceglie di trascorrere il proprio tempo nel cuore della città. Invito tutti a partecipare alla nuova, coinvolgente stagione teatrale, un’ulteriore occasione per vivere e condividere emozioni nel nostro centro storico”. “Per la stagione 2025/2026 il Comune di Frosinone e ATCL presentano un cartellone pensato per coinvolgere, sorprendere e offrire al pubblico una vasta gamma di emozioni. Abbiamo immaginato il Teatro Vittoria come un crocevia di storie, un luogo in cui le idee prendono forma e dialogano con la città. Quest’anno la scena si popola di artisti affermati e di talenti in crescita, di linguaggi che si contaminano e si rinnovano, di narrazioni che parlano al cuore e all’immaginazione. Ogni spettacolo è un invito ad attraversare mondi differenti, a lasciarsi interrogare e a condividere delle esperienze irripetibili. Al pubblico rivolgiamo il nostro invito più sincero: il Teatro Vittoria vi aspetta!” hanno dichiarato l’amministratore delegato di ATCL, Luca Fornari e la direttrice artistica di ATCL, Isabella Di Cola.

Redazione Digital