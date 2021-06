La giunta Ottaviani ha deliberato l’attivazione della manifestazione di interesse al fine di permettere ai titolari di attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, pizzerie, tavole calde, ristorazione e simili) nell’area di piazza Madonna della Neve di utilizzare anche gli spazi pubblici dei marciapiedi circostanti, stante il rispetto delle normative in materia di sicurezza, di viabilità e di distanziamento sociale.

Tale misura andrà così ad inserirsi alle altre, previste dall’amministrazione, per favorire il commercio e la ripartenza economica, come la seconda edizione delle Terrazze del Belvedere (in Piazza Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani), iniziativa già apprezzatissima lo scorso anno, con food&drink, musica e arte all’interno dell’area pedonale, a partire dal 17 giugno.

Redazione Frosinone