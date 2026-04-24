Frosinone, tassa sui rifiuti “Milioni di euro non incassati sindaco spieghi ai cittadini”

“Facciamo chiarezza sulla intrigata e nebulosa questione della TARI a Frosinone – hanno affermato Giovambattista Martino e Pasquale Cirillo – Come consiglieri comunali, nel pieno diritto di accesso alle informazioni (art. 43 TUEL), per esercitare il mandato di controllo, abbiamo chiesto di accedere ai dati della morosità TARI, per comprendere le criticità ed acquisire le modalità della gestione. A nostro avviso l’amministrazione ha risposto in modo solo formale, fornendo dati parziali, anonimi e non correlabili, di fatto inutilizzabili per una verifica reale. Il punto centrale della contestazione è chiaro: senza dati completi e leggibili – ed in particolare senza la possibilità di collegare posizioni, importi, annualità e soggetti – il controllo politico-amministrativo diventa impossibile e si riduce ad una pleonastica lettura statistica. Il Comune, invece, negandoci addirittura l’elenco esaustivo degli indirizzi e minimizzando l’utilità delle informazioni richieste, ha giustificato il diniego, richiamando strumentali esigenze di privacy. La privacy come alibi per comprimere le prerogative consiliari, soprattutto considerando che i consiglieri sono già vincolati al segreto d’ufficio e che i dati richiesti non riguardano ambiti sensibili. Senza accesso reale ai dati, non può esistere il controllo democratico effettivo sulla gestione della riscossione. Questo il vero motivo, per noi, del contendere. Prendiamo atto che il Sindaco verosimilmente, non avendo argomenti politici solidi di confronto, ha scelto di non affrontare un’importante questione amministrativa, trasformandola in un attacco personale a noi. Ed eccolo giungere ad insinuare meschinamente il sospetto, dichiarando di aver sempre adempiuto al pagamento della TARI e ponendo il dubbio riguardo la possibilità dei consiglieri Martino e Cirillo di poter dire altrettanto. Ovviamente possiamo fare di più e meglio: pubblicare tutte le TARI regolarmente da noi pagate. Quanta pochezza per aggirare il dibattito vero, quello che riguarda la città e le finanze dei cittadini e delle famiglie! Un sindaco che attacca sul personale gli avversari non sta amministrando, sta scappando. Non è un confronto politico, è un misero escamotage : quando non si riesce a rispondere nel merito, si ricorre ambiguamente a creare il sospetto su altri. Il nodo centrale, ovvero i dati, nelle dichiarazioni del sindaco, viene ossessivamente aggirato, ponendo da un lato il paravento della privacy, dall’altro gli attacchi personali ai consiglieri. Qui nessuno sta chiedendo i nomi dei morosi da appendere in piazza. La domanda è un’altra, molto più semplice e molto più scomoda: dove sono i dati aggregati veri, completi e leggibili? Da altre ricostruzioni, in base ai dati parziali ed incompleti forniti, emergono numeri tutt’altro che rassicuranti: milioni di euro non riscossi ed una morosità concentrata soprattutto tra le attività economiche. E allora la questione diventa politica, non tecnica. E qui arriviamo al punto più delicato: un sindaco che non è in grado – o non vuole – fornire un quadro chiaro e completo della morosità TARI, semplicemente non può fare il sindaco. Non basta dire “i conti sono solidi”. Non basta schernire gli altri accusandoli di essere in cerca di visibilità. Non basta instillare il sospetto offuscante su di loro. Serve trasparenza vera. E la trasparenza vera è fatta di numeri comprensibili per i cittadini. Il popolo di Frosinone ha diritto di sapere chi paga davvero la TARI e chi no (in forma aggregata); quanto è l’ammontare reale della morosità; quanto è stato effettivamente recuperato negli ultimi anni e chi sta sostenendo il peso del sistema. Perché alla fine la domanda è sempre la stessa, semplicissima: se alcuni non pagano, chi sta pagando al posto loro? Ad ogni modo, quando un amministratore smette di rispondere con i numeri e inizia a rispondere con le provocazioni, il problema non è l’opposizione. Il problema è che, forse, quei numeri non sono così comodi da raccontare.

Se due su tre (76%) tra i grandi contribuenti, persone giuridiche (società, attività commerciali e produttive, etc.) da anni non pagano la TARI; se a precipua attività che per anni presenta oltre diecimila euro di morosità viene applicato l’avviso di intimazione o di presa in carico, mentre al privato cittadino per un debito di 60 euro circa si pone l’iscrizione di fermo amministrativo o per poco più di 50 euro di morosità si esegue il pignoramento presso terzi; se l’entità del debito supera i tre milioni di euro, forse qualche fragilità del sistema TARI , dopo tanti anni, andrà verificata. Il Sindaco dovrebbe ringraziarci per aver puntato un faro su un argomento tanto fondamentale ma altrettanto dimenticato. Venga in consiglio comunale il sindaco pro tempore con i dati comprensibili ed aggregati, con l’elenco di tutte le entità economiche, grandi contribuenti mancati per anni, senza nomi, solo i casi di riferimento, con i numeri e spieghi a tutti. D’altronde negli anni a cui ci riferiamo l’attuale sindaco era l’assessore al ramo, chi meglio può raccontare? Noi da parte nostra estrapoleremo e porteremo il numero dei casi, in modo anonimo, dei cittadini che per poche decine di euro hanno subito pignoramenti, fermi amministrativi e quant’altro, per non aver pagato la TARI. Vogliamo in ultimo rappresentare, visto che erroneamente, fuori luogo ed in maniera fuorviante è stato fatto riferimento alla prossima campagna elettorale, che non siamo certo noi ad interfacciarci ora e meno che mai nel prossimo periodo elettorale con i grandi morosi della TARI”.

Redazione Digital