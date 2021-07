“Il prossimo 10 luglio, tamponi di sera, a Frosinone, il progetto della ASL FR di uno screening con tamponi antigenici rapidi per Covid-19. L’iniziativa prevede l’offerta gratuita e senza prenotazione dei test per i ragazzi e ragazze da 16 a 26 anni di età, che verrà effettuato presso apposita struttura mobile (camper) della ASL posizionato in Largo Giovanni Amendola di Frosinone dalle 20.30 alle 23.30 del prossimo sabato. Per sottoporsi al test sarà sufficiente presentarsi muniti di tessera sanitaria. Per i minorenni sarà inoltre necessario essere accompagnati da un genitore o presentare consenso informato (scaricabile dal sito:https://www.asl.fr.it/) firmato da genitore/tutore”. Lo comunica Asl Frosinone.

Redazione Frosinone