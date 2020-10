Svaligiato il Loft di Frosinone, sito in piazzale De Matthaeis. Malvivente ripreso dalle telecamere del locale.

“Oggi la giornata non è iniziata bene – ha affermato il titolare dell’attività – Questa mattina all’apertura del locale abbiamo purtroppo constato di essere stati vittime di una effrazione. Un ladro ha forzato la porta di ingresso dirigendosi diretto verso la cassa dove si è appropriato del fondo cassa. Non contento, per festeggiare il suo risultato ha approfittato anche di una bottiglia di liquore. La cosa ci fa rabbia! In un momento dove è già difficile lavorare a causa delle restrizioni, il settore della ristorazione non ha sicuramente bisogno di questo”.

Redazione Frosinone