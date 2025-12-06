Frosinone, svaligia noto supermercato e scappa fermato dalla Polizia

La Polizia di Stato rintracciava e denunciava in stato di libertà due soggetti autori di furto in un supermercato in zona “Madonna della Neve”. In particolare giungeva una segnalazione da parte del responsabile di un supermercato di una nota catena di distribuzione che riferiva che un uomo, con fare sospetto, era entrato all’interno di detta attività ed era uscito senza fare alcuno acquisto allontanandosi frettolosamente con un altro uomo a bordo di un furgone. Un equipaggio della Squadra Volanti della Questura, impegnata nel controllo del territorio, effettuava una ricerca nella zona interessata rintracciando due persone a bordo del veicolo segnalato, in particolare due stranieri residenti in provincia di Treviso di anni 45 e 39. A bordo del mezzo usato gli agenti rinvenivano oltre 100 bottiglie di liquori e vino nonché altri materiali di cui i due fermati non sapevano giustificare la provenienza. Successivamente, da una visione delle immagini di videosorveglianza registrate all’interno dell’attività da cui è partita la segnalazione, si constatava il furto, ad opera di uno dei due fermati, di alcune bottiglie di liquori presenti nel veicolo. I due soggetti venivano dunque denunciati in stato di libertà per furto e ricettazione e parte della merce sequestrata veniva contestualmente restituita alla proprietà. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza dell’altra merce rinvenuta che, nelle more, veniva sottoposta a sequestro.

Redazione Digital