Frosinone, svaligia nota attività commerciale ma aveva obbligo di dimora a Perugia

Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo resosi responsabile della violazione dell’obbligo di dimora in un paese nella provincia di Perugia.

In particolare una pattuglia della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone, impegnata nel controllo del territorio, veniva inviata in via Aldo Moro poiché era giunta una segnalazione in cui i dipendenti di un esercizio commerciale riferivano di aver riconosciuto, tra le persone presenti in quel momento nell’attività commerciale, un uomo resosi responsabile del furto avvenuto nella sera precedente e immortalato dalle telecamere.

I poliziotti intervenuti, una volta eseguiti tutti gli accertamenti, constatavano che lo stesso era sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora da eseguirsi in un paese insistente nella provincia di Perugia. Alla luce dei fatti emersi l’uomo veniva quindi arrestato per la violazione degli obblighi impostigli e deferito in stato di libertà per il furto aggravato. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura è allo stato solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital