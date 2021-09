L’ufficio Volanti della Questura ha denunciato un 59enne, residente nel capoluogo, per furto di medicinali. L’uomo si era introdotto in un ambulatorio di viale Mazzini e, approfittando dell’assenza del personale medico, aveva trafugato alcuni medicinali. Il gesto era stato notato da un’addetta alle pulizie, che aveva immediatamente allertato la Polizia, con segnalazione alla linea di emergenza 113. Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti intercettavano l’uomo, che inutilmente aveva cercato di dileguarsi. Poco distante, in un cestino della spazzatura i poliziotti rinvenivano la refurtiva.

Redazione Frosinone