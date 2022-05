Frosinone, sulla discarica Pascarella chiede alla Petricca di scusarsi con Marzi

“Quanto dichiarato su Facebook dalla dottoressa Teresa Petricca sul tema della discarica di Via le Lame e sulle presunte responsabilità del candidato sindaco Domenico Marzi è grossolanamente falso – ha affermato Claudia Pascarella, candidata consigliera con il Partito democratico a sostegno di Domenico Marzi sindaco di Frosinone – È vero, invece, che l’avvocato Marzi, all’epoca sindaco di Frosinone, quando fu investito dei provvedimenti che individuavano il sito di via Le Lame come deposito dei sovvalli provenienti della Reclas, oggi Saf, propose immediato ricorso al tar avvalendosi di uno stimato professionista del foro di Frosinone per bloccare l’improvvida iniziativa. La giustizia amministrativa, con decidisioni che la Petricca può leggere, non accolse i ricorsi le cui motivazioni ancora oggi lasciano perplessità ad un lettore attento e non antagonista della verità. È evidente che le dichiarazioni della Petricca siano dettate da sterile contrapposizione politica e da protagonismo di maniera alla ricerca di un consenso che, viste recenti e più note vicende, non avrà. Non si dichiara il falso per ingannare i cittadini. Si attivi, studi le carte e chieda scusa all’avvocato Marzi”.

Redazione Digital