Frosinone, sul podio le atlete dello stadio del nuoto ecco la premiazione

Si è concluso lo scorso fine settimana e quest’ultima domenica all’interno del Centro Federale di Viterbo, la Prima Prova di Campionato Serie B, Trofeo Scuole Syncro e Master Nuoto Sincronizzato, targato Confsport Italia del Presidente Paolo Borroni. Molte le Società partecipanti, ma ancora una volta le atlete dello Stadio del Nuoto, Fin Plus Frosinone, del direttore Luigi Catalano e seguite dall’allenatrice Emanuela Massari, si distinguono per le ottime prestazioni. Le categorie di atlete coinvolte in questa prima Prova e ottenuto ottimi risultati, sono diverse, dalla categoria Ragazze, Junior e Assoluta, poi a seguire le Giovanissime, Esordienti B ed Esordienti A ed infine la Categoria Master, per la prima volta come squadra Fin Plus Frosinone. Questi i piazzamenti della Società Fin Plus Frosinone: categoria Ragazze: nell’esercizio Solo, Rosaria Sisti, con il punteggio di 53.167 ha conquistato Medaglia D’Oro, seguita dal’atleta Sara Del Brocco, anch’essa impegnata nell’esercizio Solo, ottenendo un buon piazzamento in classifica tra le tantissime atlete partecipanti. Buono il punteggio di partenza nell’esercizio Duo delle atlete, Alice Paolucci e Valeria Rufa che debuttano nel Campionato per la prima volta, seguite dalle compagne Maria Conte e Sara Del Brocco anche loro eseguendo un buon esercizio Duo. Per concludere poi, con l’esercizio Trio che hanno eseguito, Aurora Pizzuti, Valeria Rufa e Martina Vinciguerra con ottimi risultati. Passiamo alla Categoria Junior che ha interessanto l’atleta Evelina Bonelli anche lei, ottimo risultato nell’esercizio Solo. Seste, le atlete Emilia Barbi e Rosaria Sisti nell’esercizio Duo con il punteggio di 51.900. Passiamo ora alla Categoria Assoluta in cui partecipa con l’esercizio Solo l’atleta Emilia Barbi classificandosi quarta tra le tantissime atlete partecipanti di diverse Societa, con il punteggio di 52.733; ancora un sesto posto per l’esercizio duo di Emila Barbi e Rosaria Sisti con punteggio 53 netti; per ultimo ma, non ultimo, l’esercizio Libero Combinato in cui le seguenti atlete ciociare: Emilia Barbi, Evelina Bonelli, Maria Conte, Sara Del Brocco, Aurora Pizzuti, Rosaria Sisti e Martina Vincigerra salgono sul gradino più alto del podio, portando a casa una meritata medaglia d’oro, con il punteggio di 52.333. Arriviamo cosi, alla Categoria Esordienti A con l’esercizio Solo di Claudia Mancini, che ha ottenuto un bun punteggio di partenza essendo la sua, una prima prova di campionato. Passiamo al Trofeo Scuole Syncro: nell’esercizio Solo la nuova leva Giovanissima, Sofia Colapietro, ha conquistato la sua Medaglia d’Argento; seguita sempre nell’esercizio Solo dalla sua compagna anch’essa nuova atleta, Sofia Moscatello, ottenendo la sua Medaglia d Bronzo. Meritatissima Medaglia d’Oro, conquistata sempre da queste due piccole sincronette nell’esercizio Duo. Buona la Prima anche per la Nuova atleta Categoria Esordiente B, Sofia Benigni, che nel suo esercizio Solo è salita sul podio, con medaglia di Bronzo. Cosi come per Eleonora Anzà, avvicinatosi anche lei per la prima volta al nuoto sincronizzato e ottenuto nell’esercizio Solo, un buon quinto posto su innumerevoli società partecipanti. Ultimo ma non ultima la nostra Squadra Master, le cui atlete: Elisa Berbi, Manila Buraglia, Laura D’Onofri, Valentina Meterangelis e Alessia Santaniello, provenienti dal lunghissimo percorso Syncro targato Fin Plus Frosinone, con l’esercizio Libero Combinato, salgono sul podio, portando a casa una meritatissima medaglia di Bronzo. Si conclude cosi una bellissima Prima Prova per tutte queste atlete che rappresentano dignitosamente la Società Fin Plus Frosinone. Riprendono cosi gli allenamenti di tutta la squadra in previsione della Seconda Prova di Campionato che si terrà ad Apile presso il Centro, Stadio Del Nuoto, città di Frosinone.

Redazione Digital