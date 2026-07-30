Frosinone, stadio del nuoto ecco la concessione biennale

Procedura aperta per l’affidamento in concessione per due anni: l’obiettivo è garantire continuità, qualità dei servizi e valorizzazione di una struttura strategica per lo sport cittadino. Pubblicato sul portale della Provincia di Frosinone (Stazione Unica Appaltante), all’indirizzo https://gare.provincia.fr.it/gare/dettaglio.php?codice=4899, il bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione dello Stadio del Nuoto in località Casaleno, uno degli impianti sportivi più importanti del territorio. La procedura, a evidenza pubblica, prevede una concessione della durata di due anni, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Attraverso il nuovo affidamento, l’Amministrazione comunale intende garantire una gestione orientata alla promozione della pratica sportiva, ricreativa e sociale, favorendo la più ampia fruizione dell’impianto da parte delle associazioni sportive, degli istituti scolastici e della cittadinanza. Particolare attenzione è riservata alle attività rivolte ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità, nonché allo svolgimento di manifestazioni agonistiche riconosciute dal CONI e dagli Enti di promozione sportiva. Tra gli obiettivi figurano inoltre il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti, la razionalizzazione dei costi di gestione e la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio sportivo comunale.

L’obiettivo dell’Amministrazione è individuare un gestore qualificato in grado di assicurare la piena funzionalità dell’impianto, elevati standard qualitativi dei servizi e una gestione capace di valorizzare una struttura strategica per lo sport cittadino.

Lo Stadio del Nuoto dispone di una vasca principale a otto corsie, una vasca a quattro corsie, palestra, spogliatoi, infermeria, locali destinati ai servizi, oltre a magazzino e uffici. La gestione dovrà garantire lo svolgimento delle attività natatorie e sportive, l’organizzazione di eventi sportivi e iniziative di carattere sociale, nonché la possibilità di utilizzo dell’impianto da parte degli istituti scolastici del territorio, secondo le modalità e gli orari previsti dal capitolato e dal piano gestionale.

“Lo Stadio del Nuoto rappresenta un patrimonio importante della città e dell’intero territorio provinciale – dichiara il Sindaco Riccardo Mastrangeli –. Con la pubblicazione della gara compiamo un passo concreto per garantire continuità nella gestione di un impianto che negli anni è diventato punto di riferimento per migliaia di sportivi, famiglie e associazioni. Il nostro obiettivo è assicurare servizi efficienti, una gestione qualificata e una struttura sempre più capace di promuovere lo sport, l’inclusione e la crescita dei giovani.”

“La procedura punta a coniugare sostenibilità gestionale e qualità dei servizi – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi –. Vogliamo che lo Stadio del Nuoto continui a essere una struttura moderna, efficiente e all’altezza delle aspettative della città, capace di coniugare una gestione attenta con la valorizzazione di un bene pubblico di grande rilevanza per il territorio.”

“Era fondamentale assicurare continuità alla gestione dello Stadio del Nuoto, evitando il rischio di una chiusura dell’impianto e garantendo la prosecuzione del servizio a beneficio degli utenti, delle associazioni sportive e degli atleti, che potranno così riprendere regolarmente gli allenamenti in vista delle prossime competizioni. Lo sport è uno straordinario strumento di crescita personale e sociale – aggiunge il consigliere delegato allo Sport Franco Carfagna –. L’auspicio è che lo Stadio del Nuoto possa continuare a ospitare manifestazioni di rilievo e a rappresentare un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo del territorio, favorendo la più ampia fruibilità dell’impianto, sostenendo l’attività delle società sportive e incentivando la pratica natatoria a tutte le età.”

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 9 del 17 agosto 2026, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone. L’apertura delle offerte è prevista nella stessa giornata alle ore 9.30.

Redazione Digital