“Il 31 luglio scade la Convenzione tra la FIN Federazione Italiana Nuoto ed il Comune di Frosinone per la proroga o rinnovo della stessa, che consentirebbe il proseguio dell’attività federale natatoria (e sport correlati…) presso lo Stadio del Nuoto Città di Frosinone – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Il bellissimo impianto frusinate, tra i primi in Italia avendo ospitato le Nazionali di Pallanuoto ed eventi iridati ed inaugurato nel 2009 dalla Giunta Marini e la stessa FIN presieduta dal Senatore Paolo Barelli in occasione dei Mondiali di Nuoto di Roma, rischierebbe una clamorosa chiusura nel caso venisse meno tale convenzione. Auspico positivi riscontri da parte del Comune di Frosinone che pare, ad oggi, non abbia dato riscontro alle pec di sollecito inviate dalla Federazione Italiana Nuoto”.

Redazione Frosinone