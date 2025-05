Frosinone, sportello Europa ecco i 10 Comuni aderenti

Ieri presso la Casa Comunale di Frosinone è stata sottoscritta la nascita dello Sportello Europa, attraverso la sottoscrizione di una convenzione intercomunale che coinvolge in totale 10 Comuni della Provincia. Oltre a Veroli, nella rete Frosinone, Alatri, Arnara, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino e

Torrice. Un’alleanza amministrativa e funzionale, grazie alle quali i Comuni aderenti vedranno

rafforzata la capacità di intercettare fondi soprattutto a livello europeo, mettendo a sistema

competenze e risorse per sostenere lo sviluppo locale e rispondere in modo più efficace alle

esigenze dei territori. “Con il Servizio Europa, Veroli insieme ad altri 9 Comuni si dota di una struttura stabile e competente, capace di trasformare idee e progettualità in opportunità reali – ha affermato il

sindaco Germano Caperna– È una risposta strategica e operativa per rendere ancor più

dinamiche le nostre amministrazioni e sfruttare appieno le risorse europee”.

“Il lavoro in sinergia tra enti locali è fondamentale per affrontare le sfide del presente e del

futuro – ha aggiunto la Consigliera delegata Silvia Marchione – Siamo certi che il contributo

fattivo di ogni Comune potrà fare la differenza per la crescita di tutto il territorio”.

Redazione Digital