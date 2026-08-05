Frosinone, spogliata corre sull’autostrada in mezzo alle macchine fermata

Tragedia sventata dalla Polizia di Stato nella notte lungo l’autostrada A1. Una donna, seminuda e in evidente stato confusionale, è stata tratta in salvo mentre vagava a piedi lungo la carreggiata sud, al buio e nel mezzo del traffico autostradale. L’intervento è scattato intorno alle 3:00, quando una pattuglia della Polizia Stradale, in servizio di vigilanza autostradale, ha notato un improvviso e insolito rallentamento dei veicoli in transito, che effettuavano repentini cambi di corsia. Ipotizzando la presenza di un pericoloso ostacolo sulla carreggiata, gli agenti hanno attivato immediatamente la procedura di rallentamento assistito del traffico. Avanzando a velocità ridotta per fare da scudo ai veicoli retrostanti, i poliziotti si sono fatti strada fino a scoprire la reale natura del pericolo: si trattava di una donna che camminava senza vestiti nel buio tra le auto in corsa. Messa subito in sicurezza dagli agenti, la signora è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale in ambulanza per gli accertamenti del caso. Sul posto è successivamente intervenuto anche il personale della Questura, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e capire come la donna sia finita in autostrada in quelle condizioni. Nelle ore successive, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità della donna e a rintracciare i familiari, ai quali la stessa è stata infine affidata per le cure e l’assistenza necessarie.

Redazione Digital