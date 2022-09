Frosinone, sostegno agli anziani massima attenzione da parte del Comune

Sopralluoghi e verifica dello stato degli immobili in tutti i centri sociali anziani: l’amministrazione comunale, come predisposto del sindaco, Riccardo Mastrangeli, sta conducendo, in questi giorni, il monitoraggio delle strutture del capoluogo. Le attività, realizzate su indirizzo dell’assessore al welfare, politiche sociali e fragilità sociali, Fabio Tagliaferri, sono state già effettuate nelle strutture di via Portogallo, via Barbagallo e corso Lazio. Ad accompagnare l’assessore, il dirigente Andrea Manchi, il funzionario Rocco Alonzi e l’ing. Damiano Bauco dell’ufficio lavori pubblici e manutenzioni.

“I nostri anziani sono una risorsa per tutta la città – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Specie dopo il difficile periodo pandemico, in cui sono venute a mancare le reti sociali e relazionali, è necessario che possano ritrovarsi e incontrarsi in luoghi ancora più sicuri e confortevoli che consentano loro di valorizzare i propri talenti e interagire con la comunità con un ampio ventaglio di iniziative”.

“Completeremo la prossima settimana la verifica e il monitoraggio delle strutture che ospitano i centri anziani – ha aggiunto l’assessore Tagliaferri – Nei giorni scorsi, abbiamo fatto il punto della situazione con i presidenti e numerosi iscritti di via Portogallo, via Barbagallo e corso Lazio, anche sulla programmazione delle prossime attività di partecipazione e socializzazione a loro dedicate. L’amministrazione, infatti, intende mettere in atto ogni intervento a sostegno delle persone che rappresentano la memoria storica e la colonna portante delle nostre famiglie”.

Redazione Frosinone