Frosinone, sostegno a Mastrangeli ecco la nuova giunta comunale

Alla luce della conferma dell’appartenenza della lista per Frosinone al centrodestra e del sostegno al sindaco Riccardo Mastrangeli, ribadito anche dalle altre forze politiche e civiche della coalizione, il sindaco procederà questa sera alla nomina della giunta comunale, riconfermando tutti i componenti con le medesime deleghe e funzioni precedenti all’azzeramento.

Nei prossimi giorni si completerà l’assetto dell’esecutivo, con l’ultimo assessorato da assegnare e con alcune deleghe ai consiglieri , per supportare ulteriormente l’azione del governo locale di Palazzo Munari. «La conferma del sostegno della coalizione consente di proseguire il lavoro amministrativo con la coesione necessaria per dare risposte ai cittadini e portare avanti i progetti della città», dichiara il sindaco Mastrangeli. La giunta è convocata il prossimo 2 novembre alle 14.

Redazione Digital