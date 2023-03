Frosinone, sosta gratuita al parcheggio della stazione ecco i nuovi orari

“È doveroso ringraziare i consiglieri di minoranza che hanno suggerito un cambio di orario nell’apertura al pubblico dello spazio di sosta – ha affermato l’assessore Angelo Retrosi – Benché i consiglieri di minoranza suggerissero l’apertura solo alle 6.30, l’amministrazione comunale ha deciso di prevedere un’ulteriore estensione dell’orario di accesso al parcheggio dalle 5 del mattino a mezzanotte, dal lunedì al venerdì, con la chiusura il sabato e la domenica. In tal modo, l’amministrazione ha ampliato la fascia oraria nel corso della quale sarà possibile usufruire dei circa 70 stalli disponibili da parte dei pendolari che, quotidianamente, utilizzano la stazione del capoluogo per raggiungere il luogo di lavoro o di studio. Senza contare che l’estensione dell’orario di accesso al parcheggio ne consentirà un uso maggiore, non solo da parte dei pendolari, ma anche di quanti si recano nel quartiere Scalo per fare acquisti negli esercizi commerciali che insistono sull’area. Ciò è reso possibile grazie alla collaborazione con il complesso Sif che, con lodevole riguardo nei confronti della comunità, ha concesso gratuitamente uno spazio privato a fini pubblici. Da menzionare, anche, il puntuale supporto offerto su questa tematica dai consiglieri Anselmo Pizzutelli e Corrado Renzi. L’obiettivo dell’amministrazione, su indirizzo del sindaco Riccardo Mastrangeli è venire incontro alle esigenze dei pendolari e dei residenti del quartiere. In particolare, l’amministrazione dedica molta attenzione all’incremento del numero dei parcheggi disponibili, per soddisfare le necessità di chi vive nell’area o di chi la frequenta per motivi legati agli spostamenti quotidiani sul trasporto pubblico. Il Comune – ha concluso – continuerà a verificare la fattibilità dell’aumento del numero dei parcheggi, in particolare nelle aree in prossimità dello Scalo”.

Redazione Frosinone