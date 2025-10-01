Frosinone, sospensione attività nelle scuole ecco l’ordinanza

Emanata, dal dirigente, l’ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche per interruzione improvvisa di flusso idrico, come comunicato da Acea Ato5. L’ordinanza è valida nella giornata di oggi, mercoledì 1° Ottobre 2025 dalle ore 12:30 alle ore 15:30, e riguarda gli Istituti Comprensivi Scolastici, Istituti di Istruzione Superiore, oltre agli Istituti Scolastici Paritari ed i Nidi d’Infanzia ricadenti nell’area di intervento interessata (Via Albinoni, via Armando Fabi, viale Austria, via Caravaggio, via Casale, via Casale Ricci, via Cavalier d’Arpino, via Cinque Vie, via Colle Timio, via Colle del Vescovo, via degli Anziati, via dei Monti Lepini, via dei Salci, via della Selva, via Dogana, via Don Minzoni, via Ecetra, viale Europa, via Faito, via Filippo Balbi, via Fontana Unica, via Fontana Sambuco, via Fornaci, via Francesca da Rimini, corso Francia, via Gazzelloni, via Giovanni Augusta, via Gorgoni, viale Grecia, Stazione inclusa via Puccini, corso Lazio, via Le Rase, via Le Noci, via Madonna delle Rose, via Maria De Mattias, via Marittima, via Mascagni, via Metabo, via Mola d’Atri, via Monteverdi, via Morolense, via Normandia, via Pergolesi, via Pier Luigi da Palestrina, via Portogallo, via Refice, via Respighi, via Sacra Famiglia, via Sambuco, via Selva Casarino, via Selvotta, via Sodine, viale Spagna, via Tumoli, via Vado del Tufo, via Vado la Lena, via Valle Fioretta, via Verdi, via Vetiche) dall’interruzione improvvisa del flusso idrico, a eccezione delle strutture dotate di adeguati e autonomi sistemi di approvvigionamento.

Inoltre, in ragione della sospensione del flusso idrico per lavori di manutenzione da parte di Acea, il dirigente ha ordinato la sospensione delle attività educative e didattiche per giovedì 2 Ottobre 2025, dalle ore 8:30 alle ore 14,30, dei seguenti plessi scolastici facenti parte dell’Istituto Comprensivo Frosinone 2 (a eccezione delle strutture dotate di adeguati e autonomi sistemi di approvvigionamento idrico) e in particolare: Scuola dell’Infanzia Suor Teresa Spinelli e Scuola dell’Infanzia e Primaria Via Verdi – Via Verdi.

Redazione Digital