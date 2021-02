Il Comune di Frosinone ha pubblicato la determina relativa all’aggiudicazione della gara di appalto lavori per il completamento in sopraelevazione dell’edificio polivalente in Corso Lazio.

L’intervento è inserito nel progetto presentato dall’amministrazione Ottaviani, assegnataria di un finanziamento di circa 18 milioni a valere sulle risorse del Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

Tramite gli esiti di gara, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo tra Supino Group s.r.l. e BNM Costruzioni s.r.l. l’appalto a corpo per l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo dell’intervento, posto a base di gara a fronte di un ribasso pari al 35.252% cui corrisponde un importo di € 917.012,61 oltre oneri per la sicurezza di € 96.655,04 per un totale di € 1.013.667,65 oltre IVA al 10%. La suddetta aggiudicazione diverrà efficace solo ad avvenuta comprova del possesso dei prescritti requisiti da parte della ditta aggiudicataria.

Redazione Frosinone