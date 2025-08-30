Frosinone, solidarietà ai titolari del Caffè Minotti il PD chiede maggiore sicurezza

“Massima solidarietà ai titolari e ai lavoratori del Caffè Minotti, colpito stanotte dell’ennesimo atto violento e criminale – ha affermato Marco Tallini, segretario PD Frosinone – Dalla zona scalo al centro le persone lamentano una mancanza di sicurezza che purtroppo va oltre la mera percezione. Violenza, microcriminalità e dinamiche criminali più consistenti dipingono un quadro poco confortante. Un quadro confermato anche dalle risultanze relative al frusinate contenute nell’ultimo rapporto dell’Antimafia al Parlamento. Questo è il vero volto securitario della destra che governa anche Frosinone: un gran abbaiare sulle preoccupazioni delle persone che si dissipa nel nulla al momento dell’azione di governo, se non teniamo conto dei vari provvedimenti illiberali dal sapore vagamente autoritario e propagandistico, che però non apportano nulla al lavoro delle donne e degli uomini quotidianamente in campo per la collettività. Sarebbe semplice affrontare il dibattito politico come faceva chi oggi è al governo. Basterebbe semplificare, soffiare sulle paure delle persone, incolpare quotidianamente l’avversario politico dello sfacelo dello Stato e individuare un bersaglio da trasformare in nemico comune. Sarebbe comodo affrontare l’opposizione con periodiche Catilinarie, tuttavia mi limiterò a richiamare con forza i rappresentanti politici del territorio e il Ministro Piantedosi ad impegnarsi per un importante investimento in termini di risorse umane ed economiche per le forze dell’ordine, cosa che rappresenterebbe un risultato positivo per tutte e tutti. A chi amministra rinnovo l’appello a concorrere al raggiungimento di questi obiettivi, ponendo attenzione su ciò che compete all’Ente: sociale e attività di prevenzione devono tornare al centro della programmazione amministrativa della città di Frosinone”.

Redazione Digital