Frosinone, “Soldi alle società sportive i vertici PD ascoltano istanze della base”

“Il gruppo del Partito democratico ha presentato al decreto Milleproroghe due emendamenti che riteniamo utili per le societa’ sportive sul territorio nazionale e che riguardano l’estensione fino al 2025 come gia’ avviene per gli enti del terzo settore del super bonus 110% sugli immobili adibiti a spogliatoi, prorogando una norma gia’ attualmente in vigore fino al 30 giugno 2022 e la possibilita’ da parte degli enti pubblici di procedere alla proroga fino al 31 dicembre 2025 per gli impianti sportivi di proprieta’, delle concessioni di gestione alle societa’ sportive dilettantistiche del territorio. Sono due interventi che possono dare un contributo importante e sono stati richiesti dalle stesse societa’ sportive e dai rappresentanti degli Enti Locali. Gli emendamenti sono stati firmati dai deputati Andrea Rossi, Luca Lotti, Patrizia Prestipino e Roger De Menech e sono stati depositati nella giornata odierna”. Lo comunicano i deputati del Pd, Andrea Rossi, Luca Lotti, Patrizia Prestipino e Roger De Menech.

“Il Partito Democratico accoglie e ascolta le istanze della base – ha aggiunto Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Lo scorso anno la Federazione Provinciale del PD Frosinone organizzò su mio input quale delegato alle politiche sportive, un riuscitissimo convegno con tavola rotonda sulle problematiche del variegato universo sportivo derivanti dagli effetti drammatici della pandemia da Covid. A quell’incontro in video conferenza, parteciparono la rappresentante nazionale per lo Sport Claysset, per il PD regionale sport Appetiti, il Segretario Provinciale PD Fantini, alcuni rappresentanti degli enti di promozione sportiva come Tiberia e Giovannetti , delle Asd, oltre al Consigliere Regionale Buschini ed a tantissimi rappresentanti sportivi e semplici interessati alla tematica. Tanti gli spunti allora messi in evidenza, le proposte e soprattutto le aspettative con gli auspicati interventi del governo a sostegno dell’apparato sportivo con la missione di provare a risollevare un settore davvero in palese difficoltà economica. Ieri, come evidenziato dalla nota a margine ecco evidenziati tutti gli emendamenti firmati e depositati dai deputati del PD con firma in calce. La risposta che auspicavamo, che volevamo e volevano i tantissimi addetti ai lavori, i semplici praticanti amatoriali, le associazioni ed i comitati sportivi, sempre convinti che le risposte ai cittadini ed agli sportivi in questo caso, vanno sempre date con riscontro fattivo e con meno fuffa”.

Redazione Digital