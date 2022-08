Frosinone, sold out la rassegna Teatro tra le porte fa il pieno

Nuovo appuntamento in programma con l’ironia, la comicità, il divertimento. Giovedì 4 agosto torna, infatti, il Teatro tra le Porte, in piazzale Vittorio Veneto, alle 21.30: in scena, “Euforia”, con Barbara Foria; regia di Claudio Insegno. Ingresso gratuito. Un one-woman show, la stand-up comedy più rosa che c’è, una esilarante satira sociale su tutti gli stereotipi femminili… Un mirabolante viaggio della donna d’oggi, al tempo dei social, di WhatsApp, dell’amore sempre più virtuale e sempre meno reale. La tesi è semplice: la vita va vissuta con ironia, gioia e tanta euforia. Anche quando si diventa grandi. Ma per sentirsi più leggeri non serve volare, a volte basta sorvolare. Perché la perfezione non esiste, ma certi difetti possono essere meravigliosi. E allora viva le debolezze, le pecche, le imperfezioni che ci rendono vere, uniche e straordinariamente normali. In questo spettacolo, scritto con Stefano Vigilante e Manuela D’Angelo e diretto da Claudio Insegno, la travolgente artista napoletana presenta il meglio della sua produzione artistica, arricchito da tante novità. “Anche questa nuova edizione del format teatrale estivo sta riscuotendo grande successo e partecipazione di pubblico – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Si rinnova così, in piazzale Vittorio Veneto, l’incontro degli appassionati dell’arte scenica di tutta la provincia di Frosinone, che stanno dimostrando grande voglia di tornare a stare insieme ridendo, sorridendo e riflettendo sulle piccole e grandi sfumature della vita, interpretate, sul palco, dagli eccellenti protagonisti del Teatro tra le Porte”. La rassegna, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli (mediante gli assessorati alla cultura e al centro storico, coordinati rispettivamente da Simona Geralico e Danilo Magliocchetti) in collaborazione con l’Atcl e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, prevede un cartellone di alto profilo nazionale, con sei appuntamenti, fino all’ 11 agosto, con inizio alle ore 21.30, sempre con ingresso rigorosamente gratuito.

