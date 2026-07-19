Frosinone, sold out “Donnacce” ecco lo show di Bellucci Montagna e Begala

Un altro straordinario successo per “Frosinone a Teatro”. Lo spettacolo “Donnacce”, andato in scena ieri sera in Piazzale Vittorio Veneto, ha registrato il tutto esaurito, confermando ancora una volta la grande partecipazione dei cittadini agli appuntamenti dell’Estate 2026. Il celebre testo di Gianni Clementi, con la regia e le musiche di Fabio Lombardi, interpretato da Gionathan Montagna, Patrizia Bellucci e Barbara Begala, ha conquistato il pubblico tra risate, emozioni e momenti di profonda riflessione. Il sindaco Riccardo Mastrangeli: “Frosinone sta vivendo un’estate straordinaria, con una partecipazione crescente a tutti gli eventi in programma. Questo dimostra che investire nella cultura e negli spettacoli di qualità significa creare occasioni di incontro, socialità e valorizzazione della città”. L’assessore alla cultura Simona Geralico ha aggiunto: “Il tutto esaurito di ‘Donnacce’ è l’ennesima conferma dell’affetto con cui i frusinati stanno seguendo la nostra rassegna teatrale. Ogni appuntamento rappresenta un’opportunità per vivere la città attraverso la cultura, portando il teatro nei quartieri e rendendolo accessibile a tutti. Ringraziamo il pubblico, gli artisti e tutti coloro che stanno contribuendo al successo di un’estate che sta regalando emozioni e spettacoli di grande livello”.

Redazione Digital