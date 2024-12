Frosinone, sito archeologico Selva dei muli ecco il convegno

“Il prossimo 13 dicembre alle 17,30 il Palazzo della Provincia di Frosinone accoglierà il Convegno “INSEDIAMENTO UMANO NELL’AREA DEL VULCANO DI SELVA DEI MULI” curato dall’Ecomuseo Argil di Pofi (Fr), dall’ Associazione culturale Convivium Perenne e dai Medici di Famiglia per l’Ambiente. Gli interventi del chiar.mo prof. Italo Biddittu Archeologo, dell’Archeologa dr.ssa Manuela Cerqua e del dr. Valerio Comerci Geologo ISPRA (Istituto Superiore per l’Ambiente) ci permetteranno di conoscere finalmente il valore e la grandezza di un luogo alla periferia nord della nostra città, Selva dei Muli appunto, sede di ritrovamento di un sito archeologico. La scoperta del prof. I. Biddittu negli anni ‘70 del secolo scorso ed i successivi scavi a cura della Sovraintendenza Archeologica diretti dalla dr.ssa Manuela Cerqua conclusi nel 2010, hanno riportato alla luce i resti di un villaggio eneolitico cinto da un fossato e da un’imponente palizzata.Il ritrovamento nel nostro territorio ha contribuito ad ampliare la conoscenza degli abitanti eneolitici del Lazio Meridionale. Il valore di una città passa attraverso le sue origini e la sua storia, fondamentali per trovare giusta e forte motivazione identitaria. Il convegno vuole richiamare alla memoria primigenia per creare il giusto orgoglio in difesa di un territorio che ha tanto bisogno di riproporsi e di riaprire all’appartenenza collettiva. Si ringrazia il delegato provinciale alla Cultura dr. Luigi Vacana per la sensibilità all’argomento e della disponibilità per la realizzazione dell’incontro”.

Redazione Digital