Frosinone, sindaco e assessori si dimezzano lo stipendio borse di studio a 8mila studenti

“Anche quest’anno progetto Solidiamo ha erogato borse di studio e premi a circa 1.000 studenti residenti in città – ha affermato Riccardo Mastrangeli, candidato a sindaco di Frosinone – Un progetto nato nel 2012 che prevede l’erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni meritevoli delle scuole medie e superiori di Frosinone, tramite un fondo costituito mediante il taglio del 50% delle indennità di funzione di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. In dieci anni circa 8mila studenti hanno beneficiato per reddito e per merito di importanti contributi economici. La Frosinone del fare”.

