Frosinone, simbolo di Fratelli d’Italia alle provinciali ecco la lista

“Fratelli d’Italia si presenterà alle prossime elezioni provinciali con una propria lista e il proprio simbolo. La decisione del direttivo provinciale nasce dalla volontà di affermare con chiarezza la nostra identità politica e offrire agli amministratori di questa provincia la possibilità di votare una lista di partito in cui riconoscersi, con coerenza e trasparenza. Un segnale di presenza e impegno sul territorio, nel solco dei valori di Fratelli d’Italia. Il direttivo provinciale ha altresì approvato all’unanimità la proposta, pervenuta al presidente provinciale On. Massimo Ruspandini da parte dei circoli di: Pignataro Interamna, Sant’Apolinare, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Vallemaio, San Giorgio a Liri, di costituire un coordinamento della Valle dei Santi, individuando il dirigente provinciale Antonio Cardillo come coordinatore”. Lo comunica Fratelli d’Italia Frosinone.

Redazione Digital