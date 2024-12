Frosinone, sicurezza e decoro alla stazione ecco l’ordinanza del sindaco

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha emanato un’ordinanza diretta alla tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana, del decoro e dell’ambiente nel quartiere “Scalo” (piazza Alessandro Kambo, Piazza Pertini, Via Mascagni, Via Don Minzoni, Via Puccini, via Refice ossia il tratto adiacente la linea ferroviaria, Via Monteverdi, Via Sacra Famiglia, Viale Verdi fino all’incrocio con Via Cosenza).

“Con questo provvedimento – ha affermato indaco Mastrangeli – si intende contrastare quelle criticità che vanno a ledere il decoro urbano e la quiete pubblica. Sono state diverse e molteplici le progettualità e le azioni messe in atto, sia sotto il profilo del coordinamento con gli organi di governo del territorio, sia attraverso la messa in campo di differenti ed articolati strumenti di condivisione tra le forze dell’ordine, con il territorio, gli esercenti pubblici e la cittadinanza, per migliorare decoro e quiete pubblica nella zona che l’amministrazione ritiene strategica. L’obiettivo del Comune di Frosinone è, infatti, lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e miglioramento della qualità della vita. In tal senso, dunque, l’Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza, stimolando comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi specie negli spazi pubblici”.

Nell’ordinanza, infatti, si sottolinea la necessità di libera fruizione degli spazi pubblici all’aperto, importanti per lo sviluppo sociale, culturale, di relazione e di vita attiva della città, al medesimo tempo tenendo conto della necessaria protezione dai possibili rischi connessi all’abuso di alcool in luogo pubblico e negli orari serali e notturni e all’errato ed incivile uso di vetro e latta nell’intero arco della giornata. Il provvedimento accoglie inoltre le importanti sollecitazioni volte a migliorare la civile convivenza e la quiete pubblica pervenute da parte della cittadinanza, rappresentanze politiche e istituzionali. L’ordinanza, dunque, vieta, all’interno del territorio urbano, individuato dalle vie pubbliche e piazze indicate, la vendita di qualsiasi bevanda alcolica o superalcolica in contenitori di vetro o latta per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, attività artigianali; vieta inoltre il consumo in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei locali, ad eccezione delle aree appositamente allestite ed autorizzate al consumo di cibo e bevande, di qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare e/o disperdere i contenitori di cibo, durante l’arco dell’intera giornata. Dispone, infine, il divieto di indugiare all’aperto e su aree pubbliche, con contenitori in vetro e alluminio, contenenti bevande di qualsiasi genere e/o girovagare su strade, piazze e comunque sulle aree pubbliche in argomento con detti oggetti. Il divieto si applica dalle 20 alle 7 del giorno successivo a far data dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 maggio 2025. Contestualmente all’emissione dell’ordinanza, il sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, ha disposto il potenziamento del sistema di illuminazione dell’area dello Scalo.

Redazione Frosinone