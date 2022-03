Frosinone, si dimette l’assessore Nohemy Graziani e Ottaviani la ringrazia

“Il passo indietro dalla giunta dell’assessore Nohemy Graziani, in concomitanza con scelte diverse di carattere politico che si appresta ad adottare, conferma un valore importante, sempre meno attuale, ossia quello della rinuncia – ha dichiarato il sindaco, Nicola Ottaviani – Quando si opta per un percorso diverso da quello iniziale, condivisibile o meno, la lealtà e la linearità impongono la rinuncia a scranni e prebende, anche per lasciare il posto a coloro che sono impegnati per continuare a costruire specifici modelli di sviluppo per la città. L’impegno profuso da Nohemy Graziani nell’espletamento del suo incarico in giunta è sicuramente un valore concreto e verso di lei si impone il mio ringraziamento personale e umano”.

Redazione Frosinone