Frosinone, sfonda negozio in via Aldo Moro con il piccone ecco le immagini

di · 3 Maggio 2026

Frosinone, sfonda negozio in via Aldo Moro con il piccone ecco le immagini. La notte scorsa un malvivente ha attaccato la vetrina di un tabacchi. Le telecamere hanno ripreso l’assalto al self-service. Indagano gli inquirenti. 

Redazione Digital 