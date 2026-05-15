Frosinone, “Sfigati del c. restate in B meglio Palermo e Bari” il Pancio contro la promozione in Serie A

Durante l’ultima puntanta di “Calcio selvaggio”, podcast YouTube condotto da Kristian Tumidajevicz, il Pengwin, Luca Diddi e Andrea Panciroli, il Pancio, si è parlato di promozione in A.

Il Pancio ha attaccato il Frosinone. “Sfigati del c. restate in B – ha affermato Panciroli – Chi c. vi vuole? Vogliamo Palermo e Bari. Piazze importanti non il Frosinone che viene su e giù da 10 anni”. Il Pengwin ha invece sostenuto la gestione della società gialloblu.

Redazione Digital