Rari Nantes Frosinone Pallanuoto in serie A2. Il capogruppo PD Angelo Pizzutelli chiede al sindaco Ottaviani e al presidente Pompeo di organizzare una cerimonia ufficiale per ringraziare tutta la squadra.

“Ringraziamo questi ragazzi ricevedoli in Comune e in Provincia – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Perché altrove le vittorie sportive si festeggiano “anche” istituzionalmente? Perché ci si limita ad elogiare timidamente lo Sport soltanto sui social o a mezzo stampa? Spero, anzi confido, in un concreto segnale in tal senso da parte del sindaco e del presidente della provincia. Questi ragazzi hanno donato una soddisfazione enorme alla Città capoluogo ed alla Provincia di Frosinone tutta, regalandoci una opportunità per rilanciare l’immagine sbiadita della stessa stante le recenti classifiche del Sole 24 ore. Sono certo che sarebbe un bellissimo spot beneaugurante poter ritrarre questi ragazzi con le massime autorità cittadine e provinciali, a tal proposito invito pubblicamente, nella mia qualità di consigliere comunale, il sindaco Nicola Ottaviani a pensare ad una iniziativa di saluto nella nuova sede comunale o in alternativa all’aperto presso la sempre affascinante location della nostra Villa Comunale. Omaggiamoli”.

Redazione Frosinone