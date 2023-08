Frosinone, senza eventi a Ferragosto e senza concerti “Volevamo il cinema all’aperto”

Lamentele da parte di alcuni residenti che avrebbero voluto qualcosa in più rispetto al Festival dei Conservatori e al Teatro tra le porte. “Negli altri paesi i programmi estivi sono molto più ricchi – hanno affermato – Il capoluogo invece è a secco di eventi. Conclusi il Festival dei Conservatori e il Teatro tra le porte qui la gente non ha molto da fare in estate. Soprattutto a ridosso di Ferragosto. Chi resta in città non avrà svago o divertimenti. Avrebbero potuto chiamare qualche cantante famoso o ripetere il cinema all’aperto come si faceva anni fa alla villa comunale. Niente. Il centro storico ancora più isolato, le prime due edizioni delle Terrazze hanno ottenuto successo ma quest’anno totale desolazione. Il prossimo anno sarebbe opportuno che si organizzasse un programma interessante per i frusinati e per i forestieri”.

Redazione Frosinone