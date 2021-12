Due negozi TIM a Frosinone. In via Aldo Moro, 218 e in via Armando Vona, 20.

“Da oltre 30 anni siamo il riferimento per la Telefonia a Frosinone e paesi limitrofi – ha affermato Giancarlo Sellari – Tutto questo grazie a voi clienti che avete sempre apprezzato e riconosciuto in maniera tangibile, la nostra serietà e professionalità. Finalmente dopo una non facile corsa contro il tempo, siamo riusciti ad aprire prima delle feste natalizie! Un grazie a tutti coloro coinvolti nell’allestimento del nostro negozio. Vi aspettiamo tutti al nostro nuovo punto vendita Tim-Sellari Telefonia presso il centro commerciale Le Sorgenti, a Frosinone in via Armando Vona 20, al piano terra, di fronte alle casse del Carrefour”.

Redazione Frosinone