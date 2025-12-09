Frosinone, segreteria provinciale PD ecco la candidatura di Migliorelli

“Questa mattina abbiamo depositato ufficialmente le firme a sostegno della candidatura di Achille Migliorelli a segretario provinciale della Federazione del Partito Democratico di Frosinone. Lo abbiamo fatto raggiungendo il massimo previsto dal regolamento: 800 firme raccolte in 39 circoli della provincia. Abbiamo inoltre presentato il cuore della candidatura, la nostra mozione, frutto di un lavoro condiviso, serio e partecipato. In essa è racchiusa la nostra idea di comunità politica: radici e valori chiari, una visione definita, una direzione concreta e un impatto misurabile. Saranno le azioni, più delle parole, a qualificare il nostro impegno. Per questo sono state individuate 14 azioni operative da realizzare:

Officine delle Idee – Avvio di cinque laboratori tematici sul territorio per produrre dossier e proposte.

Frosinone Provincia d’Europa – Un’assemblea programmatica annuale e itinerante per definire le priorità politiche.

Scuola Politica Permanente per i Giovani Amministratori – Un percorso formativo (“L’Agorà politica”) per i giovani amministratori e amministratrici.

Osservatorio Provinciale sulla Sanità – Una struttura di ascolto con medici e operatori per monitorare le criticità ospedaliere.

Patto Territoriale per l’Automotive – Un tavolo permanente per tutelare l’occupazione e sostenere la riconversione dell’indotto Stellantis.

Digitalizzazione e mappatura delle aree bianche – Un censimento capillare delle zone prive di banda larga.

Comunità Energetiche Rinnovabili – Identificazione di un comune a guida PD come progetto pilota.

Piano “Frosinone Zero Discariche 2035” – Un documento strategico per anticipare gli obblighi europei e ridurre a zero il conferimento in discarica.

Piano Integrato per la Valle del Sacco – Azioni per fermare il consumo di suolo, promuovere la forestazione urbana e tutelare il paesaggio.

Mobilità Pubblica – Territorio Unito – Istituzione della “Conferenza Permanente del Pendolare” e piano per l’installazione di colonnine elettriche nelle aree interne.

Help Desk PD – “Accesso ai Fondi” – Uno sportello tecnico per supportare piccoli comuni e associazioni nell’accesso ai bandi europei. Banca Dati della Buona Amministrazione – Un archivio digitale per condividere delibere e buone pratiche degli amministratori PD di tutta Italia.

Residenze artistiche nei borghi e mappa digitale dei saperi – Per valorizzare cultura, creatività e identità locali. In ultimo il Rafforzamento dei rapporti con la dirigenza nazionale e regionale – Per garantire una rappresentanza più efficace del territorio. Ci impegniamo a verificare costantemente che ogni azione produca un miglioramento reale. Perché non siamo qui per fare rumore di fondo, ma per cambiare davvero. Noi ci siamo. Siamo pronti per un cambio di passo”. Lo comunica il comitato “Achille Migliorelli Segretario”.

Redazione Digital