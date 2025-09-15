Frosinone, seconda edizione “Luce di note e poi…” ecco tutto il programma

Dopo il successo straordinario della prima edizione, torna a Frosinone l’atteso evento musicale “Luce di note e poi…”. La manifestazione, patrocinata dal comune di Frosinone mediante l’assessorato alla Cultura di Simona Geralico, è realizzata con il supporto della Pro Loco e del Comitato Tecnico Artistico Culturale e con la direzione artistica del M° Katia Sacchetti.

Tre serate d’eccezione, condotte da Angelo Sarra, animeranno la Villa Comunale trasformandola in un palcoscenico sotto le stelle. Ingresso libero e gratuito.

Partenza il 18 settembre, alle 21 con “Estro Italiano”.

Il concerto inaugurale vedrà protagonisti il chitarrista Gian Marco Ciampa e il pianista e direttore d’orchestra Marco Attura, in un viaggio tra l’anima della musica italiana ed europea.

Il 23 settembre, sempre alle 21, sarà la volta di “Il Tempo e l’Eterno”.

Una serata dedicata a Bach, Beethoven e Franck con il pianoforte di Marco Attura e la fisarmonica del giovane talento Marco Gerolin.

Il 24 settembre, alle 21, “Che cos’è l’amor”: chiusura in grande stile con lo spettacolo di teatro-canzone del Quartetto d’Arti, formato da Daniela Di Renzo, Eleonora Giosuè, Roberto Boarini ed Emiliano Begni.

““Luce di Note e poi…” rappresenta non solo un momento di spettacolo, ma anche un’occasione per vivere una piacevole occasione di socialità ed emozioni – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – È motivo di orgoglio offrire alla cittadinanza eventi di alto profilo che uniscono bellezza e partecipazione”. «Questa seconda edizione – ha aggiunto l’assessore alla cultura Simona Geralico – nasce dal desiderio di dare continuità a un progetto che lo scorso anno ha riscosso un enorme successo. La Villa comunale, anche in questa occasione, ospiterà una manifestazione dal programma variegato e di qualità, capace di coinvolgere un pubblico ampio, con artisti di livello internazionale”.

Redazione Digital