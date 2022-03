Frosinone, “Se Salvini viene a sostenere Mastrangeli tiriamo fuori le magliette di Putin”. Memmo Marzi, candidato a sindaco di Frosinone, avvisa la coalizione di centro destra. “Pronte le magliette di Putin”.

“Dopo la figuraccia internazionale del leader leghista Matteo Salvini – ha affermato Marzi – che anche ieri ha evitato di condannare Putin per l’assurdo conflitto ucraino mi chiedo: in occasione delle elezioni amministrative, Salvini sarà a Frosinone per sostenere la candidatura del dott. Mastrangeli, evidente espressione del neo leghista Ottaviani? Qualora dovesse verificarsi tale eventualità, per consentire una più puntuale identificazione dei candidati presenti e futuri della Lega, dovremmo avere cura di regalare loro la maglietta di Putin, ed invitarli democraticamente ad indossarla per consentire una più agevole identificazione con il loro mentore. E pensare che solo qualche giorno fa, i tifosi locali del Presidente russo parlavano di politburo in riferimento alla nostra assemblea per la scelta del candidato…”.

