“E’ tempo di scelte, il Maccari è la scuola giusta. Liceo delle scienze umane, liceo linguistico ed economico sociale. In tempo di Covid-19, l’Istituto si adegua e per l’orientamento delle classi di terza media propone laboratori online. Per gli studenti delle scuole medie che vogliono sperimentare delle ‘microlezioni’ nelle discipline di indirizzo è ancora possibile prenotarsi tramite la propria scuola di appartenenza.Gli appuntamenti di dicembre:Venerdì 18 – Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale, lezione di Diritto, Scienze umane, seconda lingua a scelta tra Spagnolo e Tedesco (dalle 15.30 alle 17). Gli appuntamenti di gennaio:Martedì 12 – Liceo Linguistico, lezione di Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco (ore 15.30-17)Mercoledì 13 – Liceo delle Scienze umane, lezione di Scienze Umane, Latino, Italiano (ore 15.30- 17)Giovedì 14 – Liceo delle Scienze Umane indirizzo Socio-economico, lezione di Diritto, Scienze Umane, Seconda lingua a scelta tra Spagnolo e Tedesco (ore 15.30-17).Le prenotazioni e i link con cui accedere saranno concordati con i referenti delle scuole medie o direttamente con le famiglie attraverso email specifica: orientamentoliceomaccari@iisturriziani.eu oppure per telefono al referente orientamento in entrata del liceo Maccari cell. 3336804618.E’ stato, inoltre, attivato un calendario ‘Infopoint’ online. I genitori possono incontrare i docenti e chiedere informazioni sui tre indirizzi prenotandosi, entro il giorno precedente, alla mail istituzionale orientamentomaccari@iisturriziani.eu o al numero del referente orientamento cell. 3336804618 oppure tramite il referente orientamento della propria scuola media. A seguito della prenotazione riceveranno il link per accedere all’incontro sulla piattaforma Google Meet. Inoltre, open day attraverso la piattaforma YouTube Liceo Maccari il 9 gennaio”. Lo comunica l’Istituto Maccari.

Redazione Digital