“Quanto è avvenuto ieri, al ritorno dallo stadio del Benevento, dimostra che il calcio, in alcuni casi, è ancora motivo di esaltazione per la frustrazione di pochi scellerati – ha affermato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, dopo aver assistito alla vittoria dei canarini al Vigorito – Pensavamo che il lancio dei sassi dai cavalcavia fosse ormai un ricordo del passato, consegnato a qualche sentenza che aveva condannato per omicidio preterintenzionale alcuni folli, che non avevano nulla a che fare con il tifo autentico e con lo sport. Evidentemente non è così. Peraltro, come tutti abbiamo visto, dentro lo stadio i nostri tifosi si erano comportati con grande correttezza, dimostrando una enorme maturità. Se il lockdown non ha fatto rinsavire certi figuri, oltre al daspo o alla sanzione penale, è necessario emarginarli preventivamente, lasciandoli nella solitudine delle loro meditazioni, sperando che riflettano e rinsaviscano”.

Redazione Frosinone