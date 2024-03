Frosinone, Sardellitti lascia l’assessorato “Risultati importanti la ringrazio”

“Anche nel ruolo di amministratore, Alessandra Sardellitti ha dimostrato grande preparazione e competenza – ha affermato Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone – Con determinazione, correttezza e impegno, si è messa al servizio della propria città, alla guida dell’assessorato a innovazione e smart city, delega che ho voluto personalmente istituire per la prima volta nella storia del capoluogo. L’assessorato alla smart city e innovazione si prefigge traguardi non virtuali ma assolutamente materiali e tangibili: ha infatti il compito di offrire strumenti efficienti, intuitivi e veloci per migliorare la qualità della vita dei cittadini e i servizi del Comune. Grazie all’ infaticabile lavoro di Alessandra e a quello della ‘squadra’ da lei coordinata, tanto è stato realizzato per permettere al nostro capoluogo di intraprendere gli step necessari a raggiungere gli obiettivi della transizione digitale. Non a caso, l’amministrazione ha centrato tutti i finanziamenti PNRR disponibili sulla trasformazione digitale. A lei desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto con grande professionalità e dedizione, sempre animata dall’amore grandissimo che prova per questa città. Un sentimento, questo, testimoniato anche dal fatto che ha deciso di lasciare l’incarico pur non avendo alcuna responsabilità rispetto alle vicende accadute nei giorni precedenti”.

Redazione Frosinone