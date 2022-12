Frosinone, Sara Battisti incontra i cittadini “La nostra bella terra”

“In questi anni abbiamo costruito una rete di associazioni, operatori del settore ed esperti, che hanno favorito, attraverso la progettazione, la tutela, la valorizzazione e la promozione del nostro territorio dal punto di vista culturale, storico, paesaggistico, ambientale, musicale, enogastronomico – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Tutto questo è capace di scortare un’offerta turistica integrata con i segmenti esperenziali e finalizzato a raccogliere tutte le potenzialità che il nostro territorio può offrire. Ne parleremo insieme il prossimo 16 dicembre alle 17:30 presso la sala convegni del Consorzio Industriale del Lazio di Frosinone ex sede ASI sita in Viale Giuseppe Mazzini, 30. Sarà l’occasione per raccontare il lavoro svolto dalla Regione Lazio in questi anni per la valorizzazione della Ciociaria ma, soprattutto, sarà una tappa fondamentale per costruire un contenitore di idee e progettualità in merito a quanto possiamo ancora realizzare insieme nei prossimi anni. È un’iniziativa aperta, ti aspetto”.

Redazione Digital