Frosinone, sanità convocata commissione speciale con Mastrangeli Petricca e i vertici Asl

È stata convocata il prossimo 28 aprile, presso il palazzo comunale in via Plebiscito, la commissione consiliare speciale “Sanità, indirizzo e controllo sui parametri della salute pubblica e del benessere sociale”, presieduta dal consigliere dottoressa Teresa Petricca. All’incontro sono stati invitati anche il direttore generale della Asl, dott. Angelo Aliquò, e il direttore sanitario della Asl, dott. Luca Casertano. “L’amministrazione del comune capoluogo – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – lavora su più fronti per assicurare la piena tutela del bene primario della salute dei cittadini, e lo fa anche in piena sinergia, nelle rispetto delle specifiche competenze, con l’Azienda Sanitaria Locale. In particolare, la commissione speciale di cui fanno parte, insieme alla dottoressa Petricca, i consiglieri Maria Antonietta Mirabella, Fabrizio Cristofari, Giovambattista Martino e Norberto Venturi, lavora, con estrema attenzione, proprio sulla materia sanitaria, che investe la qualità della vita e la salute di tutta la cittadinanza, che costituiscono una priorità dell’azione amministrativa”. “La commissione da me presieduta – ha dichiarato Teresa Petricca – su indirizzo del sindaco Mastrangeli si è posta l’obiettivo di creare una interfaccia costante con la dirigenza e i vertici della Asl del capoluogo, al fine di gestire unitamente una strategia di condivisione degli aspetti sanitari del comune capoluogo. L’obiettivo è di affrontare congiuntamente le problematiche e porre in essere eventuali azioni correttive”.

Redazione Frosinone