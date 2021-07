Frosinone, Salvini conquista la Ciociaria e sale sul Campanile.

Alle 15 il segretario della Lega incontrerà i frusinati in viale Roma, nei pressi della filiale del Monte dei Paschi di Siena. “Salvini verrà a Frosinone per la promozione dei referendum sulla Giustizia – hanno affermato i rappresentanti della Lega – Oltre che per incontrare iscritti, simpatizzanti e cittadini con i quali confrontarsi sulle grandi tematiche che, in questo momento, interessano il Paese”.

Nei manifesti che pubblicizzano l’intervento di Salvini, il segretario leghista è raffigurato sopra il Campanile, simbolo del capoluogo ciociaro.

Redazione Frosinone