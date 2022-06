Frosinone, Salvini in bicicletta inaugura la nuova pista ciclabile dallo stadio alla stazione. Il segretario della Lega questo pomeriggio alle 17.30 sarà nel capoluogo ciociaro per effettuare un giro in bici e provare la nuova pista ciclabile dalla rotatoria di viale Olimpia, presso il nuovo stadio comunale Benito Stirpe, fino a raggiungere la piazza dello Scalo, dinanzi alla chiesa della Sacra Famiglia. Alla fine del percorso incontrerà i giornalisti, mentre successivamente si recherà a visitare alcuni luoghi di promozione della cultura, realizzati a Frosinone dal sindaco, Nicola Ottaviani, con la collaborazione dell’assessore alle finanze, Riccardo Mastrangeli, oggi candidato a ricoprire la carica di nuovo sindaco della città di Frosinone.

Redazione Digital