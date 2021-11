Frosinone, rumena prende a calci un poliziotto e lo manda in ospedale.

Gli agenti del Reparto Volanti della Questura di Frosinone hanno tratto in arresto una 38enne romena per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna stava partecipando, nei pressi della sua abitazione, ad una violenta lite con una sua parente e nei confronti dei poliziotti intervenuti aveva assunto, sin da subito, un comportamento aggressivo.

La stessa, non soltanto aveva colpito con i calci un operatore della Polizia di Stato, refertato in seguito presso il locale Pronto soccorso, ma aveva tentato anche di ferirne un altro scaraventandogli, dalla finestra, una valigia che aveva nella sua disponibilità. Questa circostanza si era verificata allorquando la donna veniva invitata a mostrare i documenti ed il figlio la esortava a salire nell’appartamento per prenderli e poterli così esibire.

Gli agenti procedevano quindi ad arrestarla, ponendo fine alla condotta pericolosa e violenta. Nei confronti dell’arrestata è stata presentata anche querela da parte della cugina per le percosse e le minacce ricevute.

Redazione Frosinone