Frosinone, ruba bici elettrica in via Aldo Moro fermato extracomunitario

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un ventunenne per danneggiamento e furto aggravato. In particolare, un equipaggio della squadra volante ha rintracciato e fermato in via Volsci un cittadino marocchino di 21 anni. Il giovane è ritenuto l’autore del furto di una bici elettrica, compiuto la stessa mattina in via Aldo Moro dopo aver tagliato la catena che la assicurava a un palo. Al momento del controllo, vestito con gli stessi abiti indossati durante il colpo, il ragazzo ha dichiarato agli agenti di non avere con sé la bicicletta perché l’aveva consegnata a un’altra persona che non riusciva a rintracciare. Per questi motivi, il 21enne è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Redazione Digital